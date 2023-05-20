Футболисты "Барселоны" сняли видео для российских фанатов
Футболисты "Барселоны" Алекс Бальде и Сержи Роберто записали обращение к российским болельщикам своего клуба
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Видео с футболистами "Барсы" распространил российский медиа-сервис "Окко Спорт", являющийся официальным транслятором испанского чемпионата в РФ.
В коротком ролике Сержи Роберто и Алекс Бальде поблагодарили "дорогих болельщиков из России" за поддержку и энергию. Один из игроков также сказал россиянам: "скоро увидимся".
"Барселона" ситуации не комментирует. Украинцы и иностранцы активно критикуют клуб в соцсетях.
- 15 мая "Барселона" победила "Эспаньол" в 34-м туре Ла Лиги и досрочно стала чемпионом Испании.
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