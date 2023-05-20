Футболисты "Барселоны" сняли видео для российских фанатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Видео с футболистами "Барсы" распространил российский медиа-сервис "Окко Спорт", являющийся официальным транслятором испанского чемпионата в РФ.

В коротком ролике Сержи Роберто и Алекс Бальде поблагодарили "дорогих болельщиков из России" за поддержку и энергию. Один из игроков также сказал россиянам: "скоро увидимся".

"Барселона" ситуации не комментирует. Украинцы и иностранцы активно критикуют клуб в соцсетях.