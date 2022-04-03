Футболистов сборной Украины освободили от воинской обязанности, - Луческу

Об этом сообщает l Napolista .

По словам Луческу, футболисты сборной Украины получили от правительства разрешение покинуть Украину в условиях военного времени.

"Нам удалось вывезти в Румынию одиннадцать игроков киевского "Динамо". Это ядро ​​национальной сборной. Они получили разрешение от правительства, поскольку из-за особой ситуации они были освобождены от воинских обязанностей", - сказал Луческу.

Он назвал участие сборной Украины в стыковых матчах чемпионата мира и возможное выступление в финальной части турнира важным для украинской нации.

"Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Позволить Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет для участия в чемпионате мира, может быть очень важным для нации", - подчеркнул Луческу.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.

22 марта Андрей Ярмоленко заявил, что место на чемпионате мира-2022 наша команда должна добыть в спортивной борьбе.

30 марта главный тренер сборной Украины Александр Петраков также выступил против предоставления нашей команде путевки на чемпионат мира без борьбы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb