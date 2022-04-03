Футболистов сборной Украины освободили от воинской обязанности, - Луческу
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что игроки сборной Украины были освобождены от исполнения воинской обязанности
Об этом сообщает l Napolista .
По словам Луческу, футболисты сборной Украины получили от правительства разрешение покинуть Украину в условиях военного времени.
"Нам удалось вывезти в Румынию одиннадцать игроков киевского "Динамо". Это ядро национальной сборной. Они получили разрешение от правительства, поскольку из-за особой ситуации они были освобождены от воинских обязанностей", - сказал Луческу.
Он назвал участие сборной Украины в стыковых матчах чемпионата мира и возможное выступление в финальной части турнира важным для украинской нации.
"Даже футбол в такой сложной ситуации может сделать многое. Позволить Украине принять участие в плей-офф и, возможно, получить зеленый свет для участия в чемпионате мира, может быть очень важным для нации", - подчеркнул Луческу.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку и сыграет в июне в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
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