Футболистам "Динамо" разрешили приехать в сборную Украины на два дня позже, - СМИ

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.



"По новой личной договоренности Луческу с Петраковым динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного матча в Швейцарии. В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того, чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6 числа", - говорится в сообщении.



Сборная Украины начнет тренировочный сбор 2 мая в Словении. "Динамо" отказывалось отпускать своих футболистов в расположение национальной команды до 23 мая из-за участия в благотворительных матчах.



1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы 5 июня состоится игра против Уэльса.



17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира - 2022 против Шотландии ранее 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

После этого стало известно, что футболисты киевского "Динамо" все же присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира - 2022.

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