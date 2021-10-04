Футболиста "Ворсклы" признали лучшим игроком тура в УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .



В 10-м туре УПЛ 24-летний Оливье Тилль оформил дубль в матче с "Ингульцом" (3:0). После этого игрок вышел на первое место в УПЛ по системе гол + пас.



В голосовании экспертного совета УПЛ Тилль опередил нападающего "Днепра-1" Артема Довбика и форварда "Ворсклы" Рангеля.



На счету Тилля 5 голов и 4 ассиста в 9 матчах этого сезона УПЛ. Люксембуржец выступает за "Ворсклу" с января этого года.

3 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство.