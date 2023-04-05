Футболиста сборной Польши поймали на допинге

Об этом сообщает официальный сайт "Леха".

Бартоша Саламона поймали на допинге после матча "Леха" со шведским "Юргорденом" в 1/8 финала Лиги конференций. Познанская команда прошла соперника со счетом 5:0.

В пробе 31-летнего поляка обнаружили хлорталидон – диуретик, который WADA классифицирует как маскирующее средство. Игрок пока не отстранен, он может продолжать играть.

Сейчас идет расследование. Устанавливают, каким образом вещество попало в организм Бартоша Саламона. Футболист не принимал никаких лекарств без согласования с клубными медиками.

В четверг, 6 апреля, поляк пройдет дополнительное антидопинговое тестирование, которое заказал "Лех".

В этом сезоне Саламон сыграл 13 матчей. Он также известен игрой за ряд итальянских клубов: "Милан", "Пескара", "Брешия", "Кальяри", "Сампдория", СПАЛ и "Фрозиноне".

Бартош Саламон сыграл 11 матчей за сборную Польши по футболу. Последний раз - против Албании (1:0) - 27 марта 2023 года.