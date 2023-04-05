Футболиста сборной Польши поймали на допинге
Защитник сборной Польши Бартош Саламон сдал положительный допинг-тест
Об этом сообщает официальный сайт "Леха".
Бартоша Саламона поймали на допинге после матча "Леха" со шведским "Юргорденом" в 1/8 финала Лиги конференций. Познанская команда прошла соперника со счетом 5:0.
В пробе 31-летнего поляка обнаружили хлорталидон – диуретик, который WADA классифицирует как маскирующее средство. Игрок пока не отстранен, он может продолжать играть.
Сейчас идет расследование. Устанавливают, каким образом вещество попало в организм Бартоша Саламона. Футболист не принимал никаких лекарств без согласования с клубными медиками.
В четверг, 6 апреля, поляк пройдет дополнительное антидопинговое тестирование, которое заказал "Лех".
В этом сезоне Саламон сыграл 13 матчей. Он также известен игрой за ряд итальянских клубов: "Милан", "Пескара", "Брешия", "Кальяри", "Сампдория", СПАЛ и "Фрозиноне".
Бартош Саламон сыграл 11 матчей за сборную Польши по футболу. Последний раз - против Албании (1:0) - 27 марта 2023 года.
- В 2021 году допинг попал в организм украинской теннисистки Дайаны Ястремской во время секса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.7
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное