Футболиста клуба АПЛ арестовали по подозрению в развращении несовершеннолетних
Футболиста английского клуба "Эвертона" арестовали по подозрению в развращении несовершеннолетних
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
В клубе заявили, что отстранили игрока основной команды до завершения расследования полиции. Имя футболиста не разглашается. "Эвертон" выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Отмечается, что клуб не будет делать дополнительных заявлений по поводу инцидента.
Ранее британские СМИ сообщили, что 16 июля в Манчестере был арестован футболист одного из клубов АПЛ по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. У игрока был проведен обыск, а его самого допросили и отпустили под залог.
По данным источников The Sun, речь идет о 31-летнем игроке "Эвертона", который женат.
Пользователи социальных сетей предполагают, что по описанию арестованным может быть исландец Гильфи Сигурдссон.
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