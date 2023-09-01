Футболист "Зари" Русын перешел в "Сандерленд"

Об этом сообщает официальный твиттер "Сандерленда".

"Сандерленд" и "Заря" договорились о полноценном трансфере Назария Русына, не аренде. Сумма не разглашается, но ранее речь шла о 2 млн евро.

Назарий Русин подписал с "Сандерлендом" контракт на 4 года с опцией продления еще на год.

Кто такой Назарий Русын

Назарий Русы играл на полноценной основе за "Зарю" с прошлого лета. В предыдущем сезоне УПЛ сыграл 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Контракт 24-летнего украинца был рассчитан до 2025 года.

"Сандерленд"

В прошлом сезоне "Сандерленд" финишировал в Чемпионшипе на 6-й позиции и не смог выйти в АПЛ.

Теперь, после 4-х матчей нового сезона, команда идет 18-й с 4 баллами.