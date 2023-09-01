Футболист "Зари" Русын перешел в "Сандерленд"
Английский "Сандерленд" объявил о трансфере форварда луганской "Зари" Назария Русына
Об этом сообщает официальный твиттер "Сандерленда".
"Сандерленд" и "Заря" договорились о полноценном трансфере Назария Русына, не аренде. Сумма не разглашается, но ранее речь шла о 2 млн евро.
Назарий Русин подписал с "Сандерлендом" контракт на 4 года с опцией продления еще на год.
Кто такой Назарий Русын
Назарий Русы играл на полноценной основе за "Зарю" с прошлого лета. В предыдущем сезоне УПЛ сыграл 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.
Контракт 24-летнего украинца был рассчитан до 2025 года.
"Сандерленд"
В прошлом сезоне "Сандерленд" финишировал в Чемпионшипе на 6-й позиции и не смог выйти в АПЛ.
Теперь, после 4-х матчей нового сезона, команда идет 18-й с 4 баллами.
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