Футболист "Зари" перешел в сербский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Младости".

Подробной информации о трансфере Кристиана в "Младость". Контракт бразильца со "Зарей" был действителен до 2024 года.

В этом сезоне 23-летний бразилец провел 8 матчей за луганскую "Зарю". Форвард отдал 4 результативных передачи.

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