Футболист "Зари" перешел в сербский клуб
Полузащитник "Зари" Кристиан стал игроком сербского клуба "Младость"
Об этом сообщает официальный сайт "Младости".
Подробной информации о трансфере Кристиана в "Младость". Контракт бразильца со "Зарей" был действителен до 2024 года.
В этом сезоне 23-летний бразилец провел 8 матчей за луганскую "Зарю". Форвард отдал 4 результативных передачи.
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