Футболист Яремчук отказался говорить на русском с журналистом из РФ

Об этом сообщил спортивный журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.



Яремчук не хотел говорить со журналистом на русском языке на камеру.

"Вчера после игры удалось проникнуть в автобус" Бенфики "и немного поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня выводить. Жаль, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которой я не знаю ", - рассказал журналист из РФ.



Во втором матче третьего квалификационном раунде ЛЧ "Бенфика" победила "Спартак" со счетом 2: 0 (первый матч - 2: 0). На 92-й минуте после удара Украинская Романа Яремчука мяч залетел в ворота россиян. Правда через рикошет мяч записали, как автогол.



Это было первое появление нападающего на поле за лиссабонский топ-клуб. Яремчук появился в игре на 64-й минуте.

