Футболист Яремчук отказался говорить на русском с журналистом из РФ
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отказался общаться на русском языке с журналистом из РФ
Об этом сообщил спортивный журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.
Яремчук не хотел говорить со журналистом на русском языке на камеру.
"Вчера после игры удалось проникнуть в автобус" Бенфики "и немного поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня выводить. Жаль, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которой я не знаю ", - рассказал журналист из РФ.
Во втором матче третьего квалификационном раунде ЛЧ "Бенфика" победила "Спартак" со счетом 2: 0 (первый матч - 2: 0). На 92-й минуте после удара Украинская Романа Яремчука мяч залетел в ворота россиян. Правда через рикошет мяч записали, как автогол.
Это было первое появление нападающего на поле за лиссабонский топ-клуб. Яремчук появился в игре на 64-й минуте.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 11 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук помог забить мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику".
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