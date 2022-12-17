Футболист-волонтер Зозуля раскритиковал Шевченко за фото с президентом ФИФА и дружбу с Берлускони и Абрамовичем

Об этом Роман Зозуля написал в телеграмме.

"Полностью вся структура ФИФА и дальше пляшет на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия, для того чтобы провести ЧМ… Прекратить оборону государства, на которую напал агрессор и уничтожает его… Это б###ь как?! Это что, кино на паузу поставить? Ты приезжай, поживи хоть неделю под обстрелами ракет, без связи, света, отопления и газа. Услышь, что такое сирена по 10 раз в день. Посмотри маленьким детям в глаза, которые боятся каждого звука… Это театр, это не главный футбольный орган. Сидя в своих теплых домах, или на курортах с бутылочкой вина, очень легко решать вопрос. Это же тебе не в окопе под разрывом снарядов сидеть. Отбросы. Слабаки. Трусы.", – пишет Зозуля.

Форвард испанского "Райо Махадаонда" не обошел вниманием фото Андрея Шевченко и президента ФИФА.

"А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Амбасадор. Патриот. Большой тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому - просто фоткается с Инфантино. С человеком, чьи руки в дерьме российских денег. Боже, да что же происходит. Куда все смотрят? Невозможно уже все это терпеть. Запомните, мы сильная и свободная страна, в которую ворвался враг в 4 утра. И уже в течение 9 месяцев терроризирует всю страну. Уничтожает, насилует, крадет, убивает… и дальше жмете руки тем, кто поддерживает РФ", - убеждает Зозуля.

Эксфутболист сборной Украины заявил, что он не может терпеть, когда Украина теряет лучших сыновей и дочерей, а Шевченко дружит с Берлускони и Абрамовичем.

"И напоследок. Если кто-то забыл о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия - ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-то скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам, о том, кто кум у господина Андрея: Сильвия Берлускони. Человек, который дружит с Путиным. Человек, обвиняющий в войне Украину, а не мерзкую РФ. Ну и давайте не будем забывать о НОК, куда Шевченко пошел вместе со всеми с ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт, и господин Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимаю свою кандидатуру и увольняется с НОК, но это только в его посте в соц.сетях. Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это! 9 месяцев наша земля теряет лучших сыновей и дочерей", - пишет Зозуля в своем телеграмм-канале.

Роман Зозуля известен украинским фанатам выступлениями за "Альбасете", "Бетис", "Днепр" и "Динамо".

На счету Зозули 33 матча и 4 гола за сборную Украины.

Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году.

За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

29 июня футболист-волонтер Роман Зозуля отметил, что у Александра Усика неоднозначный бекграунд , но он помогал ВСУ еще с 2014 года.

16 декабря ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале ЧМ-2022 в Катаре.

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