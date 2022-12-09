Футболист-волонтер Зозуля подписал контракт с новым клубом
Украинский футболист Роман Зозуля стал игроком испанского "Райо Махадаонда"
Об этом сообщает официальный сайт "Райо Махадаонда".
33-летний Роман Зозуля подписал с "Райо Махадаонда" контракт до конца сезона. Команда идет на 17-й позиции в первой группе третьего дивизиона Испании.
С июля украинец был в статусе свободного агента. Прошлый сезон Зозуля провел в испанской "Фуэнлабраде". Форвард сыграл 37 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Роман Зозуля известен украинским фанатам выступлениями за "Альбасете", "Бетис", "Днепр" и "Динамо".
На счету Зозули 33 матча и 4 гола за сборную Украины.
- Напомним, Роман Зозуля стал заниматься волонтерством еще с начала российской агрессии в 2014 году.
- За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.
- В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.
- 29 июня футболист-волонтер Роман Зозуля отметил, что у Александра Усика неоднозначный бекграунд, но он помогал ВСУ еще с 2014 года.
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