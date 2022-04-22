Футболист-волонтер Зозуля направил в Украину 2 бронированных буса с принадлежностями

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев", - говорится в сообщении Зозули.



В волонтерской акции также приняли участие эксфутболист "Барселоны" и "Шахтера" Дмитрий Чигиринский, организация "Ланцюжок добра", украинская диаспора в Мадриде, Владимир Владимирович и Наталья Попова.

Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2... Опубликовано Романом ЗозулейЧетверг, 21 апреля 2022 г.

Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году. За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

2 апреля Роману Зозуле удалось разыскать немалую партию защитного снаряжения для Вооруженных Сил Украины.

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