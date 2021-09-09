Футболист "Шахтера" травмировался в матче за сборную Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, замена Сергея Кривцова на Эдуарда Соболя в перерыве игры с Чехией (1: 1) была вынужденной.

"Замена Кривцова была вынужденной - он пожаловался на повреждение в перерыве. Я знал, что Соболь может помочь на этой позиции. Он согласился выйти. Вообще я не боюсь рисковать", - сказал Петраков.

Характер повреждения и сроки восстановления Кривцова станут известны позже.

15 сентября "Шахтер" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов выездным матчем с молдавским "Шерифом".

Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb