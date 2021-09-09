Футболист "Шахтера" травмировался в матче за сборную Украины
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов получил травму в товарищеском матче сборной Украины против Чехии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, замена Сергея Кривцова на Эдуарда Соболя в перерыве игры с Чехией (1: 1) была вынужденной.
"Замена Кривцова была вынужденной - он пожаловался на повреждение в перерыве. Я знал, что Соболь может помочь на этой позиции. Он согласился выйти. Вообще я не боюсь рисковать", - сказал Петраков.
Характер повреждения и сроки восстановления Кривцова станут известны позже.
15 сентября "Шахтер" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов выездным матчем с молдавским "Шерифом".
-
Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.91
-
EUR
Покупка 31.44Продажа 31.82
- Актуальное
- Важное