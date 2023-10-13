Футболист "Шахтера" Тоиров поддержал Палестину
Полузащитник донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров заявил о поддержке Палестины
Хусрав Тоиров опубликовал в инстаграмме сторис в поддержку Палестины.
Таджикистанец сделал два репоста из пропалестинских сообществ. К первому видео Хусрав Тоиров добавил флаг Палестины и эмодзи "сердце".
"Я Аллах, да будет мир во всем мире", - написал Тоиров под вторым роликом.
- За "Шахтер" играет израильский центральный защитник Став Лемкин. В интервью клубному сайту защитник поблагодарил украинцев за поддержку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное