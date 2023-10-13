Футболист "Шахтера" Тоиров поддержал Палестину

Хусрав Тоиров опубликовал в инстаграмме сторис в поддержку Палестины.

Таджикистанец сделал два репоста из пропалестинских сообществ. К первому видео Хусрав Тоиров добавил флаг Палестины и эмодзи "сердце".

"Я Аллах, да будет мир во всем мире", - написал Тоиров под вторым роликом.