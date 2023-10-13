Футболист "Шахтера" скрылся после матча в Бельгии. В России заявили, что Роспутько попросил об убежище

Об исчезновении Роспутько первым сообщило издание "Динамомания".

В среду, 4 октября, после матча юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", на борту самолета, на котором украинская сборная должна была вернуться домой, внезапно не оказалось 19-летнего полузащитника Александра Роспутько.

Оперативно прошли поиски футболиста. Однако в аэропорту удалось обнаружить лишь аккуратно сложенную форму игрока. Хавбек удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Роспутько и Россия

"Брутальный футбол" поделился информацией, что Александр Роспутько находится на территории РФ. По информации источника, именно в Россию 19-летний игрок перебрался после исчезновения.

Главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов также подтвердил информацию, что Александр Роспутько действительно находится в РФ. По его информации, Роспутько очень ждала "Звезда" из Санкт-Петербурга, играющая в третьей лиге России.

Реакция "Шахтера"

"Шахтер" официально не комментировал информацию, однако отреагировал на запрос издания "UA-Футбол".

"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации", - говорится в сообщении.

Компания Prostar Agency, представлявшая интересы Александра Роспутько, уже прекратила сотрудничество с футболистом.

"Это правда, что мы вели переговоры с «Шахтером» о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев. Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько и он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем какие-либо отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в комментарии.

Заявление российской "Звезды"

Клуб из Санкт-Петербурга опубликовала официальное заявление в отношении Александра Роспутько

"Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке "Шахтера" Александре Роспутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политического убежища в России. От имени клуба заявляем, что этот футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять эту непроверенную информацию", – говорится в заявлении.

Интересно, что в тренерский штаб "Звезды" Санкт-Петербург входит чемпион Украины-2002 в составе "Шахтера" Геннадий Зубов, провевший 29 матчей за сборную Украины.