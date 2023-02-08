Футболист "Шахтера" Сикан ударил россиянина в турецком отеле, - СМИ
Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан ударил россиянина-провокатора в гостинице в Турции
Об этом сообщает ютуб-канал "ВЗБІРНА".
Инцидент произошел в гостинице в Турции, где футболисты "Шахтера" проводят зимние сборы.
Группа пьяных россиян увидели Даниила Сикана в форме украинского клуба и воскликнули: "Слава России".
По информации источника, футболисту хватило одного удара, чтобы свалить россиянина с ног. Рашистский провокатор был госпитализирован.
В то же время на ютуб-канале отметили, что "Шахтер" уже уладил ситуацию, а рашист не узнал 21-летнего Сикана, когда пришел в себя.
В этом сезоне Сикан провел 17 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
Данило Сикан имеет на своем счету 6 матчей за сборную Украины.
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