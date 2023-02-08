Футболист "Шахтера" Сикан ударил россиянина в турецком отеле, - СМИ

Об этом сообщает ютуб-канал "ВЗБІРНА".

Инцидент произошел в гостинице в Турции, где футболисты "Шахтера" проводят зимние сборы.

Группа пьяных россиян увидели Даниила Сикана в форме украинского клуба и воскликнули: "Слава России".

По информации источника, футболисту хватило одного удара, чтобы свалить россиянина с ног. Рашистский провокатор был госпитализирован.

В то же время на ютуб-канале отметили, что "Шахтер" уже уладил ситуацию, а рашист не узнал 21-летнего Сикана, когда пришел в себя.

В этом сезоне Сикан провел 17 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Данило Сикан имеет на своем счету 6 матчей за сборную Украины.