Футболист "Шахтера" рассказал, что произошло с его квартирой в оккупированном Донецке
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов заявил, что ему удалось продать свою квартиру в оккупированном россиянами Донецке
Об этом Кривцов рассказал в программе "Прямая красная" в YouTube.
По его словам, в этом году он продал квартиру, которая у него осталась в оккупированном Донецке.
"Из недвижимости у меня там оставалась квартира, в этом году ее продал. За смешные деньги, раза в четыре потерял. Но нам грех жаловаться, "Шахтер" создает нам все условия, а у людей не то, что недвижимость там - они просто не могут уехать", - сказал Кривцов.
Он также вспомнил, как в 2014 году спасал с базы "Шахтера" собственное авто.
"Уезжая из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе, поскольку она далеко от города. Но только я приехал в Запорожье, как мне звонит начальник службы безопасности и говорит: "Забирай машину, потому что мы не знаем, куда может прилететь". Я забрал, а через короткое время базу обстреляли", - рассказал Кривцов.
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