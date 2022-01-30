Футболист "Шахтера" перешел во французский клуб
Французский "Бордо" арендовал у "Шахтера" украинского полузащитника Данила Игнатенко
Об этом сообщает официальный сайт "Бордо" .
Французы арендовали Игнатенко с правом дальнейшего выкупа.
24-летний хавбек "Шахтера" с 2020 года играл на правах аренды с "Днепр-1". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и забил 3 гола.
В 2019 году Игнатенко играл за "Ференцварош".
"Бордо" занимает в чемпионате Франции 17 место.
- Напомним, 27 января бывший футболист "Шахтера" Марлос договорился о контракте с бразильским "Атлетико Паранаэнсе".
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