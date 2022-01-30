Футболист "Шахтера" перешел во французский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Бордо" .

Французы арендовали Игнатенко с правом дальнейшего выкупа.

24-летний хавбек "Шахтера" с 2020 года играл на правах аренды с "Днепр-1". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей и забил 3 гола.

В 2019 году Игнатенко играл за "Ференцварош".

"Бордо" занимает в чемпионате Франции 17 место.