Футболист "Шахтера" переходит в клуб Берлускони
Защитник донецкого "Шахтера" Марлон на правах аренды перешел в итальянского вую "Монцу"
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Срок арендного соглашения не сообщается, а права выкупа у итальянцев нет. Официальное объявление о трансфере Марлона состоится после обмена документами между клубами.
"Шахтер" приобрел Марлона летом прошлого года из "Сассуоло". На его счету 22 матча за донецкий клуб. Контракт действует до лета 2026 года.
В этом году "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони, вышла в итальянскую Серию А.
- В апреле 85-летний Сильвио Берлускони впервые с 24 февраля публично озвучил свою оценку действий российских войск в Украине и лично Владимира Путина, с которым он годами поддерживал тесные отношения и называл "младшим братом".
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