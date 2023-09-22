Футболист "Шахтера" и сборной Украины заинтересовал ведущие клубы Европы

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Судаковым интересуются сразу несколько ведущих клубов Европы, однако наиболее предметный интерес к игроку проявляет туринский "Ювентус".

Transfermarkt оценивает Судакова в 15 млн евро - это второй показатель среди всех игроков "Шахтера".

Кто такой Георгий Судаков

Георгий Судаков перебрался в академию "Шахтера" в 2018 году. После начала полномасштабной войны 21-летний украинец стал настоящим лидером атаки "горняков".

В конце прошлого сезона Судаков подписал новый контракт с "Шахтером", который теперь действует до 2028 года.

В текущем сезоне он сыграл за "Шахтер" 4 матча и отличился 1 голом