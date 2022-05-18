Футболист "Шахтера" близок к трансферу в итальянский топ-клуб

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "Лацио" заинтересован в трансфере Маркоса Антонио. Римляне ведут переговоры с "Шахтером" о переходе игрока.

21-летний Антонио в нынешнем сезоне провел 28 матчей за "Шахтер". На его счету 3 гола и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает хавбека в 8 млн. евро.

В 2019 году "горняки" заплатили за Маркоса Антонио 3 млн евро.

6 мая стало известно, что английский "Вест Хэм" интересуется бразильским футболистом "Шахтера" Тете.

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