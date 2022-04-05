Футболист сборной Украины заявил, что россияне расстреляли на блокпоста в Херсоне его друга

Об этом сообщает Fantacalcio.it .

По словам Коваленко, его друга убили, когда он пытался уехать из захваченного россиянами Херсона.

"Пять дней он скрывался в укрытии, а потом попытался скрыться. Он сел в машину вместе с братом и девушкой. На первом блокпосте российские военные остановили автомобиль и убили двух мужчин. Даже тела для захоронения не вернули. Девушку держали три часа, потом отпустили. Она сбежала с криками", – рассказал Коваленко.

По словам футболиста, его родные остаются в Херсоне, ведь покидать город небезопасно.

"Сейчас это было бы невозможно: слишком опасно. Если увидят, что мимо проезжает машина, россияне стреляют: не важно, есть ли там гражданские, женщины и дети. Чтобы выбраться из Херсона, нужно пройти три блокпоста. Но есть еще один аспект, который Следует учитывать... Мои родители никогда бы не согласились поехать.Россияне заходят и все забирают.Что бы ты сделал?Выбор прост: оставайся там, защищай не только дом, но и жизнь. У моего отца есть ружье. Он надеется, что ему не придется его использовать, но если понадобится, он защитит себя и свою семью", – сказал Коваленко.

13 марта Виктор Коваленко призвал земляков из родного Херсона бойкотировать "псевдореферендум" оккупантов, в случае его проведения.

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