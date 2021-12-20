Футболист сборной Украины заинтересовал немецкие топ-клубы
Украинский защитник Тарас Качараба может перейти в один из клубов, лидирующих в чемпионате Германии
Об этом сообщает FootBoom.
Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о ситуации вокруг Тараса Качарабы, выступающего в аренде за "Славию".
"Качараба заканчивает договор аренды, ведь его контракт принадлежит "Словану", и в ближайшее время станет известно, останется ли он в "Славии" или перейдет в другие клубы. Тарасом сейчас интересуются три клуба – из Бундеслиги, представляющие первую шестерку, из МЛС и из Бельгии. В последнем случае это уже, по сути, официальный запрос на игрока", – сказал Заховайло.
Агент также отметил, что трансфер Качарабы в Германию состоится только в том случае, если "Славия" не выкупит контракт украинца.
"Но трансфер в любой из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января следующего года "Славия" не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы", - заключил агент.
В этом сезоне 26-летний Качараба провел за "Славию" 22 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 800 тыс. евро.
В этом году Качараба дебютировал за сборную Украины по футболу.
Места в топ-6 Бундеслиги сейчас занимают "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Фрайбург", "Гоффенгайм", "Байер" и "Айнтрахт".
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