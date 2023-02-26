Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кривцов забил за "Интер Майами" гол на 41-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС (Главной лиги футбола) против "Монреаля" и помог своей команде победить со счетом 2:0.

Сергей Кривцов в итоге был признан лучшим игроком матча. Для украинца эта игра стала первой официальной в составе клуба, принадлежащего английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.

1 февраля 31-летний Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера", за который играл с 2010 года. На счету центрального защитника 31 матч за сборную Украины.

Чемпионат МЛС

1-й тур

26 февраля

"Интер Майами" - "Монреаль" 2:0

Голы : Кривцов, 41, Боргелин, 76