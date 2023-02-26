Футболист сборной Украины забил гол в дебютном матче за клуб Бекхэма
Украинский футболист Сергей Кривцов забил гол в первом официальном матче за американский "Интер Майами"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кривцов забил за "Интер Майами" гол на 41-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС (Главной лиги футбола) против "Монреаля" и помог своей команде победить со счетом 2:0.
Сергей Кривцов в итоге был признан лучшим игроком матча. Для украинца эта игра стала первой официальной в составе клуба, принадлежащего английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
1 февраля 31-летний Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" из "Шахтера", за который играл с 2010 года. На счету центрального защитника 31 матч за сборную Украины.
Чемпионат МЛС
1-й тур
26 февраля
"Интер Майами" - "Монреаль" 2:0
Голы : Кривцов, 41, Боргелин, 76
- 1 февраля Сергей Кривцов перешел из "Шахтера" в "Интер Майами" на правах свободного агента.
- 19 февраля Кривцов провел первый товарищеский матч за "Интер Майами".
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