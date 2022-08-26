Об этом сообщил авторитетный журналист Экрем Конур.

По информации Конура, испанская "Севилья" хочет оформить арендное соглашение по трансферу Романа Яремчука. В контракт будет включен пункт об обязательном выкупе украинца.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Яремчука в 15 млн евро, Экрем Конур пока не сообщает, сколько готова заплатить "Севилья", а также каковы финансовые запросы "Бенфики".

В текущем сезоне Роман Яремчук ни разу не выходил в стартовом составе "Бенфики". На счету украинского нападающего всего 1 ассист в пяти матчах.

Прошлый сезон Ла Лиги "Севилья" закончила на четвертой позиции и вышла в Лигу чемпионов.

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