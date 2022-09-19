Конопля обнародовал фото из Берлина в Instagram.

"Иду по Берлину и вижу такую х**ню. Это что такое?", - подписал футболист фото посольства РФ в Германии.

Сборная Украины проводит подготовку к решающим матчам Лиги наций в Варшаве.

Команда Александра Петракова сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также сборная Украины 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами вторая, Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан не сыграют в Лиге наций против Шотландии и Армении.

Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне.

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