Футболист сборной Украины вернулся в УПЛ после 6 лет в иностранных клубах
Бывший защитник сборной Украины Евгений Селин подписал контракт с черниговской "Десной"
Об этом сообщает официальный сайт "Десны" .
33-летний Евгений Селин подписал с черниговским клубом контракт на 1 год.
Левый защитник вернулся в Украину после шести лет выступлений в иностранных клубах. С 2015 года он играл за греческие "Платаниас", "Астерас", венгерский МТК и кипрский "Анортосис".
В Украине выступал за алчевской "Стали", "Металлист", "Ворсклу" и "Динамо".
В активе Селина 15 матчей и 1 гол за сборную Украины. В национальной команде он был основным левым защитником на Евро-2012.
- 13 июля стало известно, что бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в польском клубе "Термалика".
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