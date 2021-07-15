Футболист сборной Украины вернулся в УПЛ после 6 лет в иностранных клубах

Об этом сообщает официальный сайт "Десны" .

33-летний Евгений Селин подписал с черниговским клубом контракт на 1 год.

Левый защитник вернулся в Украину после шести лет выступлений в иностранных клубах. С 2015 года он играл за греческие "Платаниас", "Астерас", венгерский МТК и кипрский "Анортосис".

В Украине выступал за алчевской "Стали", "Металлист", "Ворсклу" и "Динамо".

В активе Селина 15 матчей и 1 гол за сборную Украины. В национальной команде он был основным левым защитником на Евро-2012.