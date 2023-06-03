Футболист сборной Украины вернулся в "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Омонии" .

Кипрский клуб после завершения сезона поблагодарил Беседина за сотрудничество, которое длилось полгода. Таким образом, нападающий возвращается в киевское "Динамо", которое арендовали его клубу из Кипра.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Омонию" 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Вместе со своей командой он стал обладателем Кубка Кипра. В чемпионате страны "Омония" занимает шестое место.

На счету 27-летнего Артема Беседина 19 матчей и 2 гола за сборную Украины, в составе которой он выступал на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.