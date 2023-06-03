Футболист сборной Украины вернулся в "Динамо"
Форвард сборной Украины Артем Беседин возвращается в "Динамо" из аренды в кипрской "Омонии"
Об этом сообщает официальный сайт "Омонии" .
Кипрский клуб после завершения сезона поблагодарил Беседина за сотрудничество, которое длилось полгода. Таким образом, нападающий возвращается в киевское "Динамо", которое арендовали его клубу из Кипра.
В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Омонию" 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Вместе со своей командой он стал обладателем Кубка Кипра. В чемпионате страны "Омония" занимает шестое место.
На счету 27-летнего Артема Беседина 19 матчей и 2 гола за сборную Украины, в составе которой он выступал на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.
- 28 мая "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины.
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