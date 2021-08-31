Футболист сборной Украины покидает "Ференцварош"
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин переходит из венгерского "Ференцвароша" в польскую "Легию"
Об этом сообщают Sportowe Fakty .
Источники утверждают, что полузащитник сегодня прибудет в Варшаву для подписания контракта и перехода в "Легию".
За "Ференцварош" Харатин выступает с 2019 года, в нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 9 матчей.
В активе 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Украины.
Сейчас "Легия" занимает в чемпионате Польши 14-е место.
- Напомним, в апреле Игорь Харатин продлил контракт с "Ференцварошем" до 2022 года.
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