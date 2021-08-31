Футболист сборной Украины покидает "Ференцварош"

Об этом сообщают Sportowe Fakty .

Источники утверждают, что полузащитник сегодня прибудет в Варшаву для подписания контракта и перехода в "Легию".

За "Ференцварош" Харатин выступает с 2019 года, в нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 9 матчей.

В активе 26-летнего хавбека 4 матча за сборную Украины.

Сейчас "Легия" занимает в чемпионате Польши 14-е место.