Футболист сборной Украины перейдет в российский клуб, - СМИ
Футболист молодежной сборной Украины Марк Мампасси перейдет в московский "Локомотив"
Об этом сообщает российское издание " Чемпионат "
По информации источника, Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за "Мариуполь", близок к переходу в московский "Локомотив".
Трансфер должны оформить в ближайшие часы. 18-летний Мампасси уже зимой присоединится к "Локомотиву" на зимнем тренировочном сборе.
В нынешнем сезоне на счету Мампасси 12 матчей за "Мариуполь" во всех турнирах. Он отдал одну голевую передачу. Футболист сыграл 15 матчей за молодежные сборные Украины.
"Локомотив" сейчас идет четвёртым в турнирной таблице чемпионата России.
Контракт Марка Мампасси принадлежит "Шахтеру".
- 11 ноября стало известно, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук интересен "Дженоа", которое возглавляет украинец Андрей Шевченко.
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