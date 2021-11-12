Футболист сборной Украины перейдет в российский клуб, - СМИ

Об этом сообщает российское издание " Чемпионат "



По информации источника, Марк Мампасси, который сейчас выступает на правах аренды за "Мариуполь", близок к переходу в московский "Локомотив".



Трансфер должны оформить в ближайшие часы. 18-летний Мампасси уже зимой присоединится к "Локомотиву" на зимнем тренировочном сборе.



В нынешнем сезоне на счету Мампасси 12 матчей за "Мариуполь" во всех турнирах. Он отдал одну голевую передачу. Футболист сыграл 15 матчей за молодежные сборные Украины.



"Локомотив" сейчас идет четвёртым в турнирной таблице чемпионата России.



Контракт Марка Мампасси принадлежит "Шахтеру".

11 ноября стало известно, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук интересен "Дженоа", которое возглавляет украинец Андрей Шевченко.