Футболист сборной Украины перешел во французский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Страсбурга" .

Французский клуб заключил с Соболем контракт на три с половиной года. По данным Transfermarkt, бельгийцы получили за футболиста 2,5 млн. евро.

Сам игрок назвал свой переход с "Брюгге", который сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, в "Страсбург", который идет в чемпионате Франции 16-м, шагом вперед.

"Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я перешел в серьезный клуб и исторический город. Я полон решимости выложиться за свою команду. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за "Страсбург" и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено", – сказал Соболь.

27-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл за "Брюгге" 14 матча и забил 1 гол. Соболь провел 27 игр за сборную Украины.

9 января другой украинец Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель".

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