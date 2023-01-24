Футболист сборной Украины перешел во французский клуб
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь перешел из бельгийского "Брюгге" во французский "Страсбург"
Об этом сообщает официальный сайт "Страсбурга" .
Французский клуб заключил с Соболем контракт на три с половиной года. По данным Transfermarkt, бельгийцы получили за футболиста 2,5 млн. евро.
Сам игрок назвал свой переход с "Брюгге", который сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, в "Страсбург", который идет в чемпионате Франции 16-м, шагом вперед.
"Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я перешел в серьезный клуб и исторический город. Я полон решимости выложиться за свою команду. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за "Страсбург" и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено", – сказал Соболь.
27-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл за "Брюгге" 14 матча и забил 1 гол. Соболь провел 27 игр за сборную Украины.
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9 января другой украинец Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" во французский "Марсель".
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