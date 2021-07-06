Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о том, что уходит из "Аталанты"
Украинский полузащитник Виктор Коваленко заявил, что остается в итальянской "Аталанте"
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Бомбардир .
По его словам, несмотря на слухи о переходе в другой клуб, он начнет подготовку к новому сезону с "Аталантой".
"Я выбрал свой путь - мог продлить контракт с " Шахтером ", но хотел попробовать себя в Европе. Для меня это хороший шаг в будущее. Когда играешь в Европе, все пытаются играть в открытый футбол. Мои лучшие качества проявляются именно в открытом футболе, а когда закрываются, мне трудно. Мое будущее? Много различной информации пишут в интернете, что я куда-то иду или еще что-то, но я остаюсь и еду на сборы с "Аталантой", - сказал Коваленко.
25-летний полузащитник перешел в "Аталанту" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Коваленко весной беспокоила травма, которая в итоге помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.
За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.
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17 июня появилась информация, что "Аталанта" решила продать Коваленко .
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