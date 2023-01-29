Об этом Кравец сказал каналу Футбол TIME в YouTube .

По его словам, он вынужден уйти из футбола в 33 года из-за постоянных травм.

"Учитывая здоровье и ситуацию в стране у меня нет желания продолжать карьеру. Предложения есть, но сейчас моя семья требует внимания, чтобы я находился с ней. За последние годы у меня было две операции на спине, это большие риски, которые не очень сейчас нужны, я хочу еще и после футбола жить”, - рассказал Кравец.

Артем Кравец является питомцем "Динамо" вместе с которым он 5 раз выигрывал чемпионат Украины. Также нападающий выступал за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Коньяспор", "Кайсериспор" и "Сакарьяспор".

За сборную Украины форвард сыграл 23 матча и забил 7 голов.

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