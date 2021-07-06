Футболист сборной Украины объяснил, почему покинул "Шахтер" ради "Аталанты"
Полузащитник Виктор Коваленко рассказал, почему выбрал итальянскую "Аталанту" и покинул "Шахтер" зимой
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала "Вацко LIVE".Коваленко также признался, что мог оказаться в "Наполи" или "Бенфике".
"Разговаривал с агентом, какие были еще варианты. "Бенфика" была, и, если не ошибаюсь, возможно "Наполи". Взвесил все плюсы и минусы. В "Бенфике" надо сразу португальский учить, в "Аталанте" есть украинец. И Леха Алексей Андреевич Миранчук, он тоже на русском разговаривает. Следил за "Аталантой" последний год. Все кайфовали от ее игры - команда по 4-5 забивает. Плюс чемпионат Италии начал расти, поэтому остановил свой выбор на этом клубе ", - сказал Виктор Коваленко .
25-летний полузащитник перешел в "Аталанты" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Коваленко весной беспокоила травма, которая, в итоге, помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.
За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.
-
17 июня появилась информация, что "Аталанта" решила продать Коваленко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное