Футболист сборной Украины объяснил, почему покинул "Шахтер" ради "Аталанты"

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала "Вацко LIVE".

Коваленко также признался, что мог оказаться в "Наполи" или "Бенфике"."Разговаривал с агентом, какие были еще варианты. "Бенфика" была, и, если не ошибаюсь, возможно "Наполи". Взвесил все плюсы и минусы. В "Бенфике" надо сразу португальский учить, в "Аталанте" есть украинец. И Леха Алексей Андреевич Миранчук, он тоже на русском разговаривает. Следил за "Аталантой" последний год. Все кайфовали от ее игры - команда по 4-5 забивает. Плюс чемпионат Италии начал расти, поэтому остановил свой выбор на этом клубе ", - сказал Виктор Коваленко .

25-летний полузащитник перешел в "Аталанты" зимой из "Шахтера", но сыграл за команду из Бергамо только один матч. Коваленко весной беспокоила травма, которая, в итоге, помешала ему поехать в составе сборной Украины на Евро-2020.

За "Аталанту" также выступает другой украинский футболист - Руслан Малиновский.

17 июня появилась информация, что "Аталанта" решила продать Коваленко.

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