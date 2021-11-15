Футболист сборной Украины Малиновский пообещал Шевченко проблемы в чемпионате Италии

Об этом он сообщил на YouTube-канале vZbirna.



"Приветствую Андрея Николаевича. "Аталанта" сыграет с "Дженоа" 21-го декабря. Думаю, что им очень тяжело будет. Миколенко может перейти в "Дженоа"? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что у Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто уровень, а кто - нет", - сказал Руслан Малиновский.

Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.



До конца года "Дженоа" проведет матчи против "Ромы", "Ювентуса", "Милана", "Лацио" и "Аталанты" Малиновского. Также Шевченко ждут встречи против "Удинезе" и "Сампдории".

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