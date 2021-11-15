Футболист сборной Украины Малиновский пообещал Шевченко проблемы в чемпионате Италии
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский заявил, что Андрею Шевченко и его "Дженоа" будет тяжело в матче против бергамцев
Об этом он сообщил на YouTube-канале vZbirna.
"Приветствую Андрея Николаевича. "Аталанта" сыграет с "Дженоа" 21-го декабря. Думаю, что им очень тяжело будет. Миколенко может перейти в "Дженоа"? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что у Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто уровень, а кто - нет", - сказал Руслан Малиновский.
Андрей Шевченко на прошлой неделе подписал с "Дженоа" контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец сменил Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17-е место в чемпионате Италии.
До конца года "Дженоа" проведет матчи против "Ромы", "Ювентуса", "Милана", "Лацио" и "Аталанты" Малиновского. Также Шевченко ждут встречи против "Удинезе" и "Сампдории".
- 9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.
- 13 ноября сообщалось, что "Динамо" требует от "Дженоа" за Николенко 20 млн евро.
- После этого новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заявил, что трансферы украинских футболистов Александра Зинченко и Виталия Миколенко в итальянский клуб пока невозможны.
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