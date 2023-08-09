Футболист сборной Украины Малиновский намекнул на трансфер в новый клуб

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер Руслана Малиновского.

Футболист сборной Украины и "Марселя" поделился фотографией по тренировке и прикрепил эмодзы с песочными часами. Вероятно, Малиновский намекает на свой трансфер в новый клуб.

Руслан Малиновский

По информации L'Equipe , в "Марселле" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.

Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.

Авторитетный журналист Джанлука ди Марцио сообщил , что 30-летним украинцем интересуется главный тренер "Торино" Иван Юрич. К Малиновский также есть интерес из Турции, а именно "Бешикташа".