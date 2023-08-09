Футболист сборной Украины Малиновский намекнул на трансфер в новый клуб
Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский опубликовал интригующее сообщение в сети
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на твиттер Руслана Малиновского.
Футболист сборной Украины и "Марселя" поделился фотографией по тренировке и прикрепил эмодзы с песочными часами. Вероятно, Малиновский намекает на свой трансфер в новый клуб.
Руслан Малиновский
По информации L'Equipe , в "Марселле" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение со стороны руководства.
Футболист сборной Украины присоединился к "Марселю" в январе этого года. На счету Руслана Малиновского 23 матча, 2 гола и 1 ассист за французский клуб.
Авторитетный журналист Джанлука ди Марцио сообщил , что 30-летним украинцем интересуется главный тренер "Торино" Иван Юрич. К Малиновский также есть интерес из Турции, а именно "Бешикташа".
- В феврале стало известно, что зарплата Малиновского во французском "Марселле" составляет 1,8 млн евро в год.
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