Об этом Яремчук заявил в интервью YouTube-каналу "Прямая красная".

"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира", – сказал Яремчук.

Он добавил, что футболисты национальной команды сейчас слушают только украинскую музыку.

"Сейчас у меня ни одного российского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической", - заверил форвард португальской "Бенфики" ".

В июле 2021 года Виталий Миколенко и Роман Яремчук выложили совместное фото с российским рэпером Бастой во время отдыха в Турции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb