Футболист сборной Украины извинился за общее фото с российским рэпером
Форвард сборной Украины Роман Яремчук извинился за прошлогоднее совместное фото с российским рэпером Бастой
Об этом Яремчук заявил в интервью YouTube-каналу "Прямая красная".
"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира", – сказал Яремчук.
Он добавил, что футболисты национальной команды сейчас слушают только украинскую музыку.
"Сейчас у меня ни одного российского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической", - заверил форвард португальской "Бенфики" ".
- В июле 2021 года Виталий Миколенко и Роман Яремчук выложили совместное фото с российским рэпером Бастой во время отдыха в Турции.
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