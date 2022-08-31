Футболист сборной Украины договорился о контракте с лидером чемпионата Англии, - СМИ
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом"
Об этом сообщил инсайдер Николо Скиря в twitter .
По его информации, украинец уже согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". Ожидается, что сделка будет рассчитана на пять лет. Лондонцы заплатят "Шахтеру" за хавбека 30 млн евро.
21-летний Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" в 2018 году. В нынешнем сезоне сыграл за дончан 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Также выступал в аренде за киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну". Провел 5 игр за сборную Украины.
За "Арсенал" выступает другой украинский футболист – Александр Зинченко. лондонцы после 4 туров лидируют в чемпионате Англии.
- 22 августа полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из венгерского "Фехервара" в "Шахтер".
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