Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кривцов впервые сыграл за "Интер Майами" в товарищеском матче против "Остина". Игра завершилась вничью 2:2.

Владельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. Клуб выступает в МЛС (Главной лиге футбола). В прошлом сезоне команда финишировала шестой в Восточной конференции и играла в 1/8 финала плей-офф.

В новом регулярном сезоне "Интер Майами" стартует 25 февраля игрой против "Монреаля".

31-летний Сергей Кривцов перешел в американский клуб из "Шахтера", за который играл с 2010 года. На счету центрального защитника 31 матч за сборную Украины.