Футболист сборной Украины дебютировал за клуб Бекхэма
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов провел первый матч за "Интер Майами", которым владеет бывший английский футболист Дэвид Бекхэм
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кривцов впервые сыграл за "Интер Майами" в товарищеском матче против "Остина". Игра завершилась вничью 2:2.
Владельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. Клуб выступает в МЛС (Главной лиге футбола). В прошлом сезоне команда финишировала шестой в Восточной конференции и играла в 1/8 финала плей-офф.
В новом регулярном сезоне "Интер Майами" стартует 25 февраля игрой против "Монреаля".
31-летний Сергей Кривцов перешел в американский клуб из "Шахтера", за который играл с 2010 года. На счету центрального защитника 31 матч за сборную Украины.
- 1 февраля Сергей Кривцов перешел из "Шахтера" в "Интер Майами" на правах свободного агента.
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