Футболист сборной Украины близок к трансферу в Ла Лигу, - СМИ

Об этом сообщает Relevo.

Испанская "Валенсия" планирует оформить трансфер форварда до окончания трансферного окна, закрывающегося уже в ночь с 1 на 2 сентября.

"Валенсия" рассматривает кандидатуры Пако Алькасера из "Аль-Шарджи" и Шамара Николсона из "Спартака", однако приоритетом является украинец Роман Яремчук из бельгийского "Брюгге".

Клуб Ла Лиги уже отправил "Брюгге" трансферный запрос по футболисту. Скорее всего, речь идет об аренде Романа Яремчука. Переговоры продолжаются.

Карьера Романа Яремчука

Минувшим летом "Брюгге" заплатил португальской "Бенфике" 17 млн евро за трансфер Романа Яремчука. Украинец сыграл в прошлом сезоне 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Роман Яремчук также известен игрой за бельгийский "Гент", "Александрию" и киевское "Динамо". За сборную Украины он провел 43 игры и отличился 13-ю голами.

Transfermarkt оценивает Яремчука всего в 5 млн евро