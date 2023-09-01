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Футболист сборной Украины близок к трансферу в Ла Лигу, - СМИ

1 сентября, 2023 пятница
06:00
Спорт

Форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук заинтересовал испанскую "Валенсию"

Об этом сообщает Relevo.

Испанская "Валенсия" планирует оформить трансфер форварда до окончания трансферного окна, закрывающегося уже в ночь с 1 на 2 сентября.

"Валенсия" рассматривает кандидатуры Пако Алькасера из "Аль-Шарджи" и Шамара Николсона из "Спартака", однако приоритетом является украинец Роман Яремчук из бельгийского "Брюгге".

Клуб Ла Лиги уже отправил "Брюгге" трансферный запрос по футболисту. Скорее всего, речь идет об аренде Романа Яремчука. Переговоры продолжаются.

Карьера Романа Яремчука

Минувшим летом "Брюгге" заплатил португальской "Бенфике" 17 млн евро за трансфер Романа Яремчука. Украинец сыграл в прошлом сезоне 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Роман Яремчук также известен игрой за бельгийский "Гент", "Александрию" и киевское "Динамо". За сборную Украины он провел 43 игры и отличился 13-ю голами.

Transfermarkt оценивает Яремчука всего в 5 млн евро

Сборная Украины
Испания
Роман Яремчук
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