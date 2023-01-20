Футболист сборной Украины близок к трансферу в чемпионат Франции

Об этом сообщает nieuwsblad.be .

По информации источника, Эдуард Соболь недоволен количеством игрового времени, которое он получает в Бельгии. Стороны уже ведут переговоры о трансфере во французский "Страсбург", который долгое время интересуется украинцем.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Соболя в 3 млн евро. Защитник сборной Украины сыграл 14 матчей и забил 1 гол в этом сезоне.

"Страсбург" занимает 16-ю позицию в чемпионате Франции по футболу.

15 января Михаил Мудрык перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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