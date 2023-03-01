Футболист сборной Северной Македонии перешел в "Динамо" за 250 тысяч евро
Киевское "Динамо" заявило на вторую часть сезона УПЛ полузащитника македонской "Шкендии" Решата Рамадани
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
На немецком портале Transfermarkt отмечено, что Решат Рамадани перешел в киевское "Динамо" за 250 тыс. евро. Контракт действует до 2026 года.
19-летний Рамадан является воспитанником "Шкендии". В текущем сезоне северомакедонец провел 21 матч, отличился одним ассистом.
Рамадан выступает за молодежные сборные Северной Македонии.
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