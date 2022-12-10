Слова Веггорста процитировал журналист Сахил Бакши в twitter .

"Я хотел пожать ему руку после игры, ведь уважаю Месси как футболиста. Однако он оттолкнул ее. Лионель не хотел со мной разговаривать. Я очень разочарован. Мой испанский не слишком хорош, но это не были хорошие слова", - сказал Веггорст.

После игры, завершившейся победой Аргентины над Нидерландами в серии послематчевых пенальти, во время интервью Месси воскликнул к проходившему рядом Веггорсту: "Что ты смотришь, дурак? Давай уходи отсюда, дурак".

Позже он объяснил свое поведение тем, что во время матча нидерландец вроде бы постоянно его провоцировал.

"19-й номер вышел и провоцировал нас, толкался, говорил разные вещи. Их тренер тоже не проявлял уважения", - рассказал Месси.

9 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия победила по пенальти Бразилию , а Аргентина – Нидерланды.

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