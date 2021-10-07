Футболист сборной Италии заявил, что российский арбитр испортил полуфинал Лиги наций
Форвард сборной Италии Федерико Кьеза заявил, что российский рефери Сергей Карасев незаслуженно удалил капитана его команды Леонардо Бонуччи в полуфинале Лиги наций с Испанией
Об этом сообщает Football Italia .
По словам Кьеза, россиянин ошибочно показал Бонуччи первое предупреждение за несогласие с его решением, а потом удалил итальянца в конце первого тайма за вторую желтую карточку.
"Я считаю, что арбитр был очень строг с Бонуччи, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с решением судьи. Я считаю, что первая желтая Бонуччи - это ошибка. Леонардо - капитан команды, он имеет право получить больше информации от арбитра ", - сказал Кьеза после поражения от Испании со счетом 1: 2.
- Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.
- Сборная Италии потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 1999 года.
- 7 октября, в Турине сборные Бельгии и Франции определят второго финалиста Лиги наций
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