Футболист сборной Бразилии перешел в "Шахтер" за 12 млн евро
Бразильский полузащитник Давид Нерес официально стал футболистом донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Transfermarkt.
"Шахтер" заплатил амстердамскому "Аяксу" 12 млн евро за Давида Нереса. Пока неизвестно, на какой срок бразилец подписал с украинским топ-клубом контракт.
24-летний Давид Нерес является воспитанником "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 млн.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
Лучшие моменты Нереса в "Шахтере":
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11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.
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