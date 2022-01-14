Футболист сборной Бразилии перешел в "Шахтер" за 12 млн евро

Об этом сообщает Transfermarkt.



"Шахтер" заплатил амстердамскому "Аяксу" 12 млн евро за Давида Нереса. Пока неизвестно, на какой срок бразилец подписал с украинским топ-клубом контракт.



24-летний Давид Нерес является воспитанником "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 млн.



В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.



На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.



Лучшие моменты Нереса в "Шахтере":

11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.

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