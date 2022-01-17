Футболист сборной Бразилии, которого купили за 12 млн евро, провел первую тренировку в "Шахтере". Видео
Новичок Шахтера Давид Нерес, на днях подписавший контракт до конца 2026 года, уже начал работу с командой Роберто Де Дзерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" заплатил амстердамскому "Аяксу" 12 млн евро за Давида Нереса. Бразилец подписал с украинским топ-клубом контракт до 2026 года.
Нерес уже приступил к работе с командой Роберто Де Дзерби в Турции. Официальный YouTube-канал "Шахтера" уже распространил ролик с первой тренировки бразильца с "горняками".
24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн. евро. В 2017 году "Аякс" заплатил за него 22 млн.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
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11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.
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