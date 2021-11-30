Футболист "Реала" раскритиковал France Football, наградивший Месси "Золотым мячом"

Об этом сообщает Voetbal International .



По словам Крооса, "Золотой мяч-2021" предстояло отдать Кариму Бенземе.



"По моему мнению, Месси точно не должен был побеждать в этот раз. Для меня Бензема – лучший, если мы оцениваем игрока по итогам года. Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, по моему мнению, Криштиану превосходит Лео ", – сказал полузащитник "Реала" Тони Кроос.

29 ноября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2021" в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.



Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место в номинации на "Золотой мяч" и был признан лучшим форвардом 2021 года. Карим Бензема занял третье место в голосовании за лучшего футболиста года.



В 2020 году "Золотой мяч" не был вручен. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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