Футболист "Реала" подал в суд на бывшую девушку

Об этом сообщает AS .

Милитао заверил, что страдает от постоянных оскорблений, клеветы в соцсетях и словесных нападений от подписчиков Лимы. По словам бразильца, после того, как они разорвали отношения, девушка подстрекает свою аудиторию против футболиста.

Эдер Милитао и его юристы требуют финансовую компенсацию в размере 90 тысяч евро.

Каролина Лима в ответ указывает, что футболист "Реала" отказался от отцовства – у них есть дочь Сесилия.

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