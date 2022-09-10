Футболист "Реала" подал в суд на бывшую девушку
Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао подал в суд на свою бывшую девушку Каролину Лиму
Об этом сообщает AS .
Милитао заверил, что страдает от постоянных оскорблений, клеветы в соцсетях и словесных нападений от подписчиков Лимы. По словам бразильца, после того, как они разорвали отношения, девушка подстрекает свою аудиторию против футболиста.
Эдер Милитао и его юристы требуют финансовую компенсацию в размере 90 тысяч евро.
Каролина Лима в ответ указывает, что футболист "Реала" отказался от отцовства – у них есть дочь Сесилия.
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