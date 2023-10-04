Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей

О трансфере сообщил официальный фейсбук "Штурма".

Евгений Хачериди будет выступать за свой новый клуб из Иванкова под 4-м игровым номером. Никакие финансовые условия не разглашаются.

36-летний Хачереди уже успел дебютировать за "Штурм". Сегодня центрбек вышел в основном составе на матч против "Пенуэла" (2:0). За иванковцев также играют голкипер Сергей Погорелый, форварды Владимир Лысенко, Эсеола и полузащитник Евгений Морозенко.

Предыдущим клубом, за который играл Хачериди, было брестское "Динамо", украинец покинувший в 2021 году.

На счету Евгения Хачериди 51 матч за сборную Украины.