Футболист, принесший "Шахтеру" победу в финале Кубка УЕФА, завершил карьеру
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Жадсон объявил о завершении карьеры
Об этом Жадсон сообщил в Instagram.
"Я хочу поблагодарить Бога за все, что он дал мне за эти 20 лет. Президенты, директора, персонал, друзья, которые были важны на этом пути, без вас я бы не сделал такую успешную карьеру", - написал 38-летний Жадсон.
Бразилец выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 годы. В 2009 году он забил в финале Кубка УЕФА победный гол в ворота немецкого Вердера и помог украинскому клубу победить со счетом 2:1. Жадсон с "Шахтером" стал шестикратным чемпионом Украины и по три раза получил национальный кубок и Суперкубок.
Также он выступал за бразильские "Коринтианс" и "Сан-Паулу". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.
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